Er las cassas da pensiun sentan las turbulenzas tar las bursas pervia da la pandemia da corona.

Enfin la fin avrigl èn bunamain tuttas reservas or da l’onn d’investiziun 2019 stadas duvradas si. Quai mussa in studi dal cussegliader da cassas da pensiun Complementa.

La situaziun al martgà da finanzas è per las cassas ina gronda sfida. Ellas fan strusch pli renditas cun obligaziuns sco per exempel emprests da la Confederaziun. Per cumbatter quest svilup reduceschan bleras cassas la tariffa da conversiun.