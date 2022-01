A Masein è la dumengia suentermezdi in automobilist vegnì giud via cun ses auto perquai ch'el è i enavos per ir ord via a duas dunnas sin lur chavals. L'auto ha fatg plira chambroclas d'ina spunda giuadora – il figl da 5 onns hai sdermanà ord l'auto. Suenter cnap 100 meters è l'auto sa fermà sin las rodas.

Via era memia stretga per cruschar

Il manischunz da 35 onns e ses figl èn sa blessads lev e vegnids transportads en l'ospital chantunal a Cuira, ha communitgà la polizia chantunala. I enavos è l'automobilist perquai che la via era memia stretga per cruschar cun ils dus chavals. La Polizia chantunala sclerescha l’andament da l’accident.