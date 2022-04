Total duain vegnir renovads mirs sitgs d'ina lunghezza da 2,7 kilometers lunghezza. Mirs sitgs èn en bleras regiuns grischunas in impurtant simbol per la cultivaziun. Els servan savens sco cunfins u er sco mirs da sustegn. Els porschan er in impurtant spazi da viver per reptils, animals mammals pitschens ed er insects, savens datti tar els ina fora tut speziala (barbas-crap, mistgel). La muntada dals mirs sitgs n'è perquai betg be cultural-istorica mabain er da muntada per la cuntrada e l'ecologia.

En questas vischnancas vegnan renovads il 2022 mirs sitgs

Andeer

Arosa

Bever

Bravuogn Filisur

Brusio

Calanca

Farera

Landquart

Lavin

Luzein

Malans

Mesauc

Muntogna da Schons

Poschiavo

Rossa

Samedan

Sta-Maria

Val Calanca

San Vittore Scharàns

Schol

Soazza

Sumvitg

Surses

Tschappina

Tumleastga

Val Müstair

Valragn

Val S. Pieder

Valsot

Val Stussavgia

Vaz

Zezras

Zernez