cuntegn

Missiun B - Biodiversitad???

En Svizra èn bun in terz da las spezias da fluras ed animals periclitadas. Ma tge capita, sche fluras ed animals svaneschan? Tge consequenzas ha quai per nus? E tge pudain nus far per salvar la biodiversitad? Respostas tips e trics hai dà en la 1. Canorta da «Missiun B».