Sch'ins vul crear in spazi biodivers en l'agen curtin datti pliras opziuns. In prà da flurs selvadias, plantas da fritgs u in biotop. Ina moda da crear in spazi per la biodiversitad egl agen curtin è ina saiv viva.

La saiv viva dal Plantahof è 300 meters lunga. Ella ha da tuttas sorts plantas e bostga, mantuns da crappa e roma per crear spazi da viver per uschè blers animals sco pussaivel.

Mintgin po crear ina saiv viva per la biodiversitad

Bun 40% da tut las spezias en Svizra en periclitadas. Dapli spazi per la biodiversitad po dentant mintgin crear. Ina saiv viva na sto betg esser 300 meters sco quella dal Plantahof. Ella po era vegnir creada en mintga curtin en furma da bostgaglia. Impurtant è ch'ins è conscients davart l'autezza da la saiv avant ch'ins cumpra las plantinas. Meglier ch'ins enconuscha las circumstanzas en il agen curtin e pli simpel ch'igl è da chattar las dretgas sorts da plantinas.

Maletg 1 / 4 Legenda: Ina saiv viva è per blers utschels in bun lieu da far lur gnieus. RTR, Anna Selina Quinter Maletg 2 / 4 Legenda: Era ad insects po ina saiv viva porscher in refugi. RTR, Anna Selina Quinter Maletg 3 / 4 Legenda: La saiv viva dal Plantahof ha bleras diversas structuras. RTR, Anna Selina Quinter Maletg 4 / 4 Legenda: Annina Schreich e Roland Ungricht dal Plantahof en loschs da lur saiv viva. RTR, Anna Selina Quinter

Pazienza è dumandada

Per laschar crescher ina saiv viva en l'agen curtin dovri cunzunt pazienza. Betg tuttas sorts creschan tuttina spert. Cura ch'ina saiv viva è creschida na fa ella betg blera lavur. Ins na duai betg tagliar ella memia bler. Per ina saiv viva vala la regla – pli selvadia e meglra per la biodiversitad. Sch'ins sto tuttina tagliar la saiv ston resguardar da far quai ordaifer il temp da cuar dals utschels. Il lain vegl pon ins nizzegiar e far mantuns en la saiv per ils insects. Ideal è da plantar la saiv viva en il conturn dad in prà da flurs selvadias.

