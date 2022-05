Legenda: La tribuna vida da la musica giuvenila da Cuira. RTR, Milena Bassin

Simbolic per la situaziun actuala da la musica giuvenila da Cuira è la tribuna vida. Adina pli paucs uffants èn commembers da la musica e da l'orchester. Avant trais decennis datti ina fotografia da l'orchester che mussa 99 musicists e musicistas. Al concert annual da questa giada preschentan be 30 uffants tocs armonics. Sco raschun vesa il president da la musica giuvenila da Cuira blers motivs: Dad ina vart la midada da la societad e da l’autra vart la gronda spierta dad hobis per uffants. Il squitsch da la societad e da la scola saja en general vegnì pli grond. Però er l’instrucziun da musica en las scolas sa sa midadas, la magistraglia na sto betg pli savair sunar dus instruments.

I na dat in recept segir.

Legenda: Lea Caviezel, la delegada da la suprastanza da la musica da la citad da Cuira, Raimund Hächler, il president da la musica giuvenila da Cuira, Jürg Gysin, il manader musical da la musica giuvenila da Cuira e Mario Jenal, il president da la societad da musica Union. RTR, Milena Bassin

Musica instrumentala 2.0

Per cumbatter il regress da commembers e commembras porscha la musica giuvenila differents eveniments, per exempel dis da fufragnar gratuits e percurs dad instruments, nua che ils uffants pon empruvar tge che fa gust ad els. In'ulteriura idea è la musica instrumentala 2.0, là vegn maschadà la musica tradiziunala cun elements moderns, per exempel cun sunar musica dals films da James Bond.