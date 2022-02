Il vocalist grischun da «DUS» Gino Carigiet ha translatà la chanzun en rumantsch, suenter la versiun rumantscha da «079» è quai la segunda chanzun da cover rumatscha dal duo «DUS». Als dus musicists èsi impurtant da far pli accessibel il linguatg rumantsch a la publicitad e da s'engaschar per dapli toleranza.

Cun tadlar la chanzun m'è dà en egl l'emprima frasa «Her name is Noelle.» perquai ch'il num e unisex ed ins na sa betg sch'i sa tracta dad in um u ina dunna. Quai m'ha motivà da translatar il text per rumantsch.

En l'original s'inamurescha in giuven marginal en ina giuvna che na para betg da far stim dad el. En la nova versiun rumantscha giaja per in giuven grischun che s'inamurescha en insatgi da Turitg durant la stagiun d'enviern. Sche um u duna vegn conscientamain laschà avert.

Cun il video tar la chanzun vulain nus provocar in pau e surtut far attent sin dapli toleranza.

En il video da DUS èn ils protagonists dus umens. Gino Carigiet di, ch'els hajan sappientivamain vulì provocar in zic ed er far attent sin in tema che saja per part anc adina tabu. Els hajan survegnì ina massa resuns, quels sajan tuts stadas positivs. Al duo DUS èsi fitg impurtant da s'engaschar per dapli toleranza.