Il Na al pachet da mesiras per las medias dad frunta sin fitg differents resuns en las gasettas svizras. Entant ch'i ha per las chasas edituras grondas mancà las emoziuns guardan autras gasettas pitschnas e mesaunas vers in futur intschert.

Na a mesiras per medias

Tenor La Quotidiana restan cun il Na dal pievel las medemas dumondas, sco per exempel co ch'il schurnalissem local duai vegnir finanzià ni era co ch'il schurnalissem independent po vegnir garantì. La Somedia vesa en il votum la sceptica da la populaziun: Quella saja para gronda ch'ils daners giajan sin contos privats enstagl dad en la promoziun da las medias. Quai saja d'acceptar, dentant grev da chapir.

Las gasettas da la svizra tudestga commenteschan il resultat plitost sitg. Uschia constatescha il «Tagesanzeiger» per exempel ch'i n’haja questa giada betg dà debattas fitg emoziunalas davart il spiert da cuminanza da la Svizra. Ils arguments daco che las medias dovrian urgentamain sustegn n'hajan betg gì effect. La «Neue Zürcher Zeitung» sa mussa però levgiada dal Na. La fatschenta saja stada problematica. Il parlament haja simplamain surchargià quella. Per il «Blick» è il naufragi da la lescha da medias clers, dentant tuttina betg in votum da disfidanza. La pandemia haja mussà ch’ils blers s'infurmeschian en cas da crisa tar las medias etablidas.