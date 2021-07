Mardi curt suentermezdi ha in camiun pers sia chargia sin l'autostrada A13, quai tranter Mesocco sid e Mesocco nord. Blessads n'hai dà nagins, scriva la Polizia chantunala. En in storta a dretg è la chargia da rollas da plastic vegnida en moviment ed è crudada giu dal camiun sin il vial oppost. Cuntratraffic n'avevi quest mument betg. Tenor emprimas enconuschientschas na saja la chargia da radund 23 tonnas betg stada segirada correctamain. Durant las lavurs da rumida, han ins stuì sviar il traffic sur la via principala.