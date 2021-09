En ils onns 1980 han ins chattà restanzas d'ina dunna sin il glatscher da Porchabella. Ella sto avair vivì enturn il 1700. Tgi era questa dunna? Nua era ella da viadi cura ch'ella è sa disgraziada? Bler spazi per la fantasia. L'autur Andreas Ulich ha scrit in gieu auditiv.

La dumengia èsi stà premiera dal gieu auditiv en Val Tuors, Bravuogn. Andreas Ulich ha tessì fatgs istorics e persunalitads da lez temp en ses raquint: Uschia gioga per exempel era Hortensia von Salis ina rolla. Ma la figura princiapal è Apolonia Cleric che legia e scriva. In affrunt per la baselgia da lez temp. Cunzun era damai che Apolonia scriva da la libertad da las dunnas.

Co dunnas perdan saun giudizi

Uschia vegn Apolonia prest en las griflas da l’inquisiziun. «Cudeschs fan perder las dunnas il giudizi – da qual n’han ellas gea betg damemia», di l’inquisitur a la dunschala. L'inquisitur è persvadì ch'Apolonia ha fatg patg cun il diavel ch'ha dictà ad ella in manuscrit malonest.

Ch'Apolonia mitscha dal tschaler da tortura or da la chasa da forz en il Partenz, ha ella d’engraziar ad in giuvenot inamurà, in scolar da la scola claustrala da Mustér. Atgnamain lessan els fugir sur il Scaletta en l’Engiadina. Ma en l’Engiadina n’arriva Apolonia mai.

1 / 14 Legenda: Staziun 2 per tadlar il gieu auditiv «Porchabella – der Vogel der Freiheit». RTR, Claudia Cadruvi 2 / 14 Legenda: Viandar e tadlar – il nov gieu auditiv è fatg aposta per quest intent. RTR, Claudia Cadruvi 3 / 14 Legenda: Forsa è ella stada qua a susta – en quest fecler en Val Tuors? La misteriusa dunna ch’è morta avant 300 onns sin il vadret da Porchabella. RTR, Claudia Cadruvi 4 / 14 Legenda: La raspada da la vernissascha da «Porchabella – Der Vogel Freiheit» MAD 5 / 14 Legenda: Las duas rollas principalas. Isabelle Paris e Gian Rupf. MAD 6 / 14 Legenda: Il team che ha scrit e producì il gieu auditiv: Michel Decurtins, Gion Rupf, Isabelle Paris, Andreas Ulich. RTR, Claudia Cadruvi 7 / 14 Legenda: L'autur dal toc «Porchabella – der Vogel Freiheit» MAD 8 / 14 Legenda: In manti d’in um e chalzers da tgirom – in pau da la vestgadira da la bara ch’ins ha chattà sin il glatscher da Porchabella era anc intacta. Quest vegl chalzer qua deriva dentant d’in pastur. RTR, Claudia Cadruvi 9 / 14 Legenda: Elis sin viadi – u megler detg: l'actur principal e reschissur Gian Rupf en viadi cun uregliers. MAD 10 / 14 Legenda: Viandar e tadlar – il nov gieu auditiv è fatg aposta per quest intent. RTR, Claudia Cadruvi 11 / 14 Legenda: Sa sch’ella è stada a prender qua in sitg avant ch’ir sur il vadret e perder la vita – la dunna ch’ins ha chattà en ils onns 1980 sin il Porchabella? RTR, Claudia Cadruvi 12 / 14 Legenda: Forsa avdava la dunna ch’è morta sin il vadret davos quest fanestrigl? Questa chasa en Val Tuors è en mintga cas era uschè veglia.... RTR, Claudia Cadruvi 13 / 14 Legenda: Misteriusa è la Val Tuors – e ses vadret Porchabella salva ses misteri da la dunna morta per adina. RTR, Claudia Cadruvi 14 / 14 Legenda: La dunna dal vadret da Porchabella resta per adina in misteri – bain zuppà sco davos quest barcun en Val Tuors. RTR, Claudia Cadruvi

Viandar e tadlar

«Porchabella – der Vogel Freiheit» è in gieu auditiv en otg parts. En collavuraziun cun il Parc Ela han ins endrizzà en Val Tuors otg staziuns per tadlar il gieu auditiv durant viandar fin al vadret da Porchabella.

La reschia dal toc ha Gian Rupf procurà, la producziun ha fatg Michel Decurtins.