Glindesdi bun’ura è in luf ì tras Cuira, quai scriva l'Uffizi chantunal da chatscha e pestga. Trais persunas independentas hajan annunzià a l’uffizi d’avair vis in luf sin curta distanza. Tenor las perditgas saja l'animal stà spuritg. Probabel ha el traversà Cuira aifer paucas minutas. La bun’ura a las tschintg è il luf vegnì vesì l’emprim en il conturn da la Ringstrasse e pli tard datiers dal center da cumpra City West.

Nagin privel

Sco quai che Arno Puorger, il collavuratur scientific per animals gronds di, ch'i saja stà l'emprima giada ch'ins haja vis in luf en la citad da Cuira. El na saja dentant betg stà in privel per ils umans. Sch'ins vegnia en contact cun in luf saja impurtant da restar ruassaivels e laschar plaz, uschia ch'il luf po ir ord via senza stuair avair contact a curta distanza. Sco quai che Arno Puorger di, na saja probabel fetg stà la davosa giada ch'in luf vegn en la citad. Els sajan leds sche la glieud annunzia talas observaziuns per ch'ins possia prender mesiras sche quai saja necessari.

Lufs datiers d'abitadis

Nua ch'i detti trieps da lufs vegnien quels er adina puspè observads datiers dals abitadis u er en lieus urbans, scriva l'uffizi. Gia ils 10 da december era in vegnì observà a Landquart, era quel saja dentant stà spuritg.

Ord l'archiv

Er a Masein han abitantas ed abitants observà avant curt lufs en vischinanza dal vitg. La populaziun è perquai inquietada.