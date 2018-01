Tuberculosa privlusa avanza

Antibiotica na gida nagut – Er en Svizra è cumparida la tuberculosa en ina varianta multiresistenta.

L'institut per microbiologia medicinala da l'universitad da Turitg ha scuvert in scherm da tuberculosa nov – in scherm multiresistent. Il scherm è resistent envers antibiotics normals, ma er envers antibiotics spezials. Fin ussa èn vegnids cumprovads otg cas. Perutgads èn requirents d'asil da la Somalia, l’Eritrea e Dschibuti.

Sursiglir cuntegn supplementar Las cifras En Svizra datti mintg'onn 550 persunas cun diagnosa da tuberculosa.

En il Grischun èsi mintg'onn 12 fin 20 persunas.

La gronda part dals cas pertutga migrants, savens requirents d'asil.

Tractament è fitg difficil

Gia la tuberculosa normala è fitg difficila da tractar: Il pazient survegn durant sis mais in coctail dad antibiotica. Tar scherms resistents exista antibiotica da reserva. Quels ston vegnir applitgads perfin durant 24 mais. Il scherm multiresistent che l'universitad da Turitg ha scuvert para dentant dad esser resistent er cunter ils antibiotics da reserva.

Tuberculosa exista er in Grischun

Var 12 fin 20 cas da tuberculosa dumbra il medi chantunal Martin Mani mintg'onn en il chantun Grischun. Dus terz da quels pertutgan persunas da l'exteriur. Ma i dat era Svizzers cun la diagnosa da tuberculosa. Savens vegnan persunas attempadas malsaunas che s'èn infectadas avant decennis sco uffants, cur che la tuberculosa era anc derasada er en Svizra.

