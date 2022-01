La Partida socialdemocratica (PS) dal Grischun ha decis las parolas per las votaziuns federalas dals 13 da favrer.

Senza cuntravusch di la PS «Gea» al pachet da mesiras per las medias. Quel cuviera almain per part las perditas d'entradas tar las medias ch'èn da constatar dapi onns. Er cun il scumond da far reclama per tubac è la partida d'accord. Al project per abolir taxas da bul ed al scumond d'experimentar cun animal di la PS però «Na».

Cunquai suonda la partida grischuna las decisiuns da la partida mamma.