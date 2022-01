cuntegn

Per tge vai? - Abolir taxas da bul

I va per taxas che interpresas ston pajar sch’ellas dovran agen chapital – dentant be per summas da passa 1 milliun francs. Per far pli attractiva l’economia en Svizra ha il parlament decis d’abolir questas taxas. Causa in referendum vegn la fatschenta ils 13 da favrer a l’urna.