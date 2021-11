Gia il november 2017 ha l'Uniun svizra dal persunal da tgira inoltrà l'iniziativa cun 120'000 suttascripziuns - pia ditg avant la pandemia da Covid-19. Lezza ha dentant rinforzà las pretensiuns per promover la tgira ed era accentuà la mancanza da persunal.

Ch'i dat in tschert basegn d'agir en il sectur da tgira n'è strusch dispitaivel en la politica. La dumonda è plitost co far quai. Per il Cussegl federal ed il parlament federal va l’iniziativa memia lunsch, perquai cusseglia la maioritad da la politica federala in Na ils 28 da november. Cunzunt las cundiziuns da lavur na duain betg vegnir regladas sin nivel federal.

Perquai datti ina cuntraproposta indirecta a l’iniziativa. Quella va automaticamain en vigur sch'il suveran svizzer refusescha l'iniziativa a l'urna.

Iniziativa vs. cuntraproposta

La finamira da l’iniziativa sco er da la cuntraproposta indirecta è sumeglianta. Er il Cussegl federal ed il parlament vulan promover la professiun en la tgira. Uschia prevesa la cuntraproposta fin 1 milliarda francs per ina offensiva da furmaziun, quai durant 8 onns. Er sustegn la cuntraproposta l’idea che tgirunzas e tgirunzs pon far rendaquints directs sin donn e cust da la cassa da malsauns, però prevesa la cuntraproposta er in mecanissem da controlla che duai evitar ch’ils custs s’augmentian.

Differenzas tranter l’iniziativa e la cuntraproposta datti cunzunt areguard las cundiziuns da lavur, l’indemnisaziun ed il svilup professiun. Il Cussegl federal ed il parlament èn da l’avis che quests puncts na duain betg vegnir reglads sin nivel federal.

Tge capita tar in Gea u tar in Na? Avrir la box Serrar la box Gea : Co l’iniziativa vegn realisada concret è anc avert. Quai sto il Cussegl federal proponer suenter la votaziun.

: Co l’iniziativa vegn realisada concret è anc avert. Quai sto il Cussegl federal proponer suenter la votaziun. Na: La cuntraproposta dal Cussegl federal e parlament entra en vigur, sch’il suveran svizzer refusa l’iniziativa da tgira e sch’i na dat nagin referendum.



Las partidas grischunas èn dal medem avis sco lur partidas-mamma ed han decis la medema parola: