In comité enturn ils «Amis da la constituziun» ha danovamain fatg in referendum cunter la lescha da Covid-19. Quella giada cunter las adattaziuns ch’il parlament federal ha fatg il mars 2021. Perquai decida il suveran svizzer danovamain a l'urna.

Tant il Cussegl federal sco era il parlament federal proponan d'acceptar la lescha.

Per tge agids finanzials vai? Avrir la box Serrar la box L’Agid per cas da direzza è schlargià sin dapli interpresas che han stuì serrar u che han nudà grondas perditas

Persunas sur sasezzas survegnan sustegn sch’ellas han pers 30% da la svieuta (betg pli 40%)

Dapli sustegn per lavur curta

Dapli pajaments per persunas senza lavur

Agid finanzial per occurrenzas da muntada surchantunala, che ston vegnir annulladas

Cundiziuns pli pauc severas per agids finanzials a clubs da sport professiunals

Dapli sustegn per instituziuns cun purschidas cumplementaras a la famiglia (p.ex. canortas), che han stuì serrar

Dapli agid finanzial per persunas che lavuran en la cultura

Sustegn per staziuns privatas da radio e televisiun che han gì pli paucas entradas da reclama



Il comité da referendum perencunter è da l’avis ch’i na dovra nagina revisiun da lescha da Covid-19. Quella saja nunnecessaria ed extrema. Las leschas existentas tanschian per proteger la populaziun svizra da Covid-19 u dad autras malsognas. En la critica è surtut era l’introducziun dal certificat da Covid-19.

Tge capita tar in Na?

Enfin ils 19 da mars 2022 na sa mida nagut, enfin lura resta la lescha da Covid-19 èn vigur sco la constituziun prevesa. Silsuenter perdan las midadas da la lescha dentant lur vigur, sch'il suveran di Na ils 28 da november. Uschia na dess quai lura per exempel nagina basa legala per ils agids finanzials e per il certificat - era betg per viadis a l'exteriur.

Las posiziuns èn cleras: Da las partidas grondas di sulet la PPS Na - saja sin champ naziunal ubain era chantunal. Interessanta è la posiziun da la PPS tuttina: Per la prima votaziun davart la lescha da Covid-19 il zercladur aveva la PPS Svizra anc dà liber la vusch e la PPS dal Grischun decis da refusar la lescha.