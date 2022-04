Cussegl federal e parlament vulan che purschiders da servetschs da streaming duain en avegnir investir 4% da la svieuta ch'i fan en Svizra en producziuns da films u serias svizras. Uschia valess per quels servetschs il medem sco per emetturs da televisiun. Cunter questa midada hai dà il referendum.

Emetturs da televisiun entaifer il pajais èn obligads d'investir 4% da lur svieuta en l'activitad creativa sin il sectur da film svizzer. Cun quai prestan ils emetturs ina contribuziun impurtanta per la producziun da films indigens. Adina pli gronda vegn dentant la purschida da films e serias online ch'ins po guardar via streaming. Per ils purschiders, per part globals, da tals servetschs da streaming, na datti dentant enfin uss nagina obligaziun d'investir.

Il Cussegl federal e la gronda part dal parlament sustegnan la midada da la lescha. Uschia vulan ins serrar ina largia cumparida tras la digitalisaziun e tractar ils servetschs da streaming tuttina sco ils emetturs da televisiun.

A las partidas giuvnas da la PPS, la PLD, ils giuvens verd-liberals sco er secziuns chantunalas da l'Allianza dal Center, èsi gartegià da rimnar avunda suttascripziuns, uschia ch'il referendum è gartegià.

I na va betg be per Netflix

Malgrà che la lescha vegn numnada «Lex Netflix», na vai betg be per quest servetsch da streaming. Cumpigliads èn tuts tals servetschs, sco per exempel er Disney+, Amazon Prime, Sky Now u er Apple TV. Netflix è probablamain il servetsch da streaming il pli enconuschent e perquai han ins dà il num Lex Netflix a la lescha.