Cun la midada duai en avegnir esser pussaivel da prender ora e transplantar dapli organs. Raschun è che radund 80% da la populaziun è da principi per donaziuns d'organs, dentant na fixescha la gronda part da la glieud betg quai durant la vita. Uschia resta la decisiun savens tar ils parents.

Lescha per la donaziun d'organs

Per tge vai?

Ils ultims tschintg onns han en media 450 persunas survegnì in u plirs organs dad ina persuna ch'è morta. Il basegn per organs è dentant marcantamain pli aut. Ina transplantaziun è ozendi be pussaivla sche la persuna defuncta ha durant sia vita consentì da metter a disposiziun ils organs (schliaziun da consentiment). Tge che la persuna morta avess dentant gì gugent, n'è savens betg enconuschent. Lura ston ils parents decider ed il pli savens vegn decidì encunter ina donaziun d'organs.

Il Cussegl federal ed il parlament vulan engrondir las schanzas per pazientas e pazients da survegnir in organ. Perquai duai la donaziun d'organs vegnir reglada da nov. La lescha midada è ina cunterproposta a l'iniziativa dal pievel «Promover transplantaziuns d'organs – spendrar vitas». I fiss ina midada da paradigma en il senn che da principi tuts e tuttas ch'èn dontauras u donaturs, nun ch'ins ha cuntraditg a quai avant la mort. La lescha prevesa però ina pussaivladad per la parentella da refusar ina donaziun.

Il Cussegl federal sco er ina gronda part dal parlament sustegnan la midada da la lescha per la donaziun d'organs. Radund 80% da la populaziun Svizra è numnadamain per ina donaziun dals organs, na fixescha dentant betg quai durant lur vita. Cun la nova lescha vulan ins pussibilitar da spendrar dapli vitas.

La nova schliaziun da cuntradicziun na possia betg ir dasper il pievel or. Da quest avis è il comité ch'ha prendì il referendum encunter la midada da la lescha per la donaziun d'organs. La dumonda sch'i po vegnir prendì or organs da persunas che n'han betg dà explicitamain lur consentiment, stoppia davant il pievel.