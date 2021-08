En egl croda che cunzunt dapli glieud svizra ha pernottà durant quel temp en il Grischun. Cumpareglià cun la media dals ultims tschintg onns munta il plus da giasts svizzers a 21%. Anc pli marcant è il plus tar giasts da la Pologna, tar quels munta il plus a passa 300%. La pli gronda sperdita fa il chantun Grischun tar ils giasts da l'Asia. Qua datti in minus da var 97%.

Differenzas aifer Grischun

Tenor destinaziuns ha en emprima lingia Cuira pers blers giasts, cun in minus da passa 44%. Er Arosa (-21%) ed il Partenz (-29%) han nudà damain pernottaziuns l'emprima mesadad da l'onn. In plus tar la media dals ultims tschintg onns po tranter auter Flem/Laax (+28%), Mustér/Sedrun (+20%) e Val s. Pieder (+56%) nudar. Il pli grond è il plus en Val Puschlav, quai cun in augment da 68%.

Minus en Svizra

En Svizra ha l'hotellaria percunter nudà ina sminuziun da pernottaziuns l'emprima mesadad da l'onn, numnadamain da 30% cumpareglià cun la media dals davos tschintg onns. Tut en tut hai dà en quel temp radund 11,4 milliuns pernottaziuns en Svizra. La pli gronda spertida fa il chantun Genevra. Quel ha cudescheschà ina sperdita da 67%. Il pli grond augment cumpareglià cun ils davos tschintg onns datti en il chantun Tessin, cun in plus da 43%.

Zercladur 2021 vs. 2020

Cumpareglià cun l'onn da pandemia ha l'hotellaria grischuna nudà quest zercladur radund 36% dapli pernottaziuns, numnadamain passa 300'000 pernottaziuns en Grischun.

Era la hotelleria Svizra ha augmentà las pernottaziuns il zercladur 2021 per 55% cumpareglià cun il mais da l'onn passà.

L'aura fa in stritg tras il quint

Il plus da prest 36% tar las pernottaziuns dal zercladur, cumpareglià cun l'onn passa, mussia che Svizras e Svizzers hajan gust da vegnir en il Grischun cura che l'aura è buna, uschia il president da HotellerieSuisse Grischun. Per il fenadur cun blera plievgia è el dentant pessimistic:

audio Il president da HotellerieSuisse Grischun, Ernst Wyrsch 00:11 min, RTR Audio dals 05.08.2021. laschar ir. Durada: 00:11 minutas.

Tuttina ha Ernst Wyrsch anc la speranza ch'almain l'atun vegn sulegliv e ch'ils hotelliers nizzegian er la chaschun da laschar avert pli ditg sche las cundiziuns constattan.