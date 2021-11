Occurenzas che n'han betg pudì avair lieu pervi da corona survegnan sustegn dal chantun. En dumonda per las contribuziuns spezialas vegnan occurenzas cun impurtanza naziunala u internaziunala.

Radund 10 occurenzas che fissan stadas planisadas tranter il mars da l'onn passà ed il settember da quest onn pon profitar da las contribuziuns spezialas. Tenor il minister d'economia Marcus Caduff èn quai occurenzas che n'han betg pudì profitar d'auters sustegns. En il Grischun sco chantun da turissem sajan las occurrenzas ina part impurtanta da la purschida, scriva il chantun.

Nus vulain en quest senn, stuppar quella rusna ed er pussibilitar a quellas occurrenzas che han ina tscherta impurtanza turistica, ch'i possian durant dus onns sa reorganisar e sa posiziunar da nov.

Las occurrenzas ston dentant avair in budget dad almain 1 milliun francs ed in potenzial da visitadras e visitaders da passa 1’000 persunas mintga di. Plinavant ston las occurrenzas valair sco top event per la destinaziun pertutgada. En dumonda per ils sustegns vegnan per exempel il Maraton da skis engiadinais, cursas da FIS, la Cuppa Spengler u l'Openair Lumnezia.

L'incumbensa da dar quels sustegns a talas occurrenzas ha la regenza survegnì dal Cussegl grond, lez aveva decis quai en la sessiun dal favrer.