Teater – Ina vusch per in pievel mudregià

Pli baud tutgava il Canada a las diversas schlattainas indigenas. Cun il colonialissem agressiv è quai sa midà cumplettamain. Ozendi vivan intgins pievels indigens per il solit en reservats, per part lunsch davent da la civilisaziun. Sco per exempel ils indigens da la schlattaina «Cree» a Fort Albany en l’ost dal Canada. Las consequenzas dals schabetgs da pli baud èn fin oz anc da sentir fermamain. I regia in’auta quota da suicidi, blers èn senza lavur e dependents da drogas ed alcohol. Per lavurar si quai ch’è capità, survegnan els la pussaivladad da s’exprimer en il teater a Cuira.

Legenda: L'indigen Mike Matatawabin vegn a recitar sias poesias. RTR, Lukas Quinter

In’ovra cun plirs elements

Las poesias scrittas da Mike Metatawabin vegnan accumpagnadas musicalmain da Simon Ambühl. Per questa perschentaziun ha el cumponì spezialmain musica che va bain a prà cun las poesias – perquai era il titel «Songs of the Land». L’autra part da l'entira inscenaziun sa chatta giuadora avant l’entrada. Là ha la scenografa Karin Bucher decorà in container en ils quals ils indigens vivan per ordinari en ils reservats en il Canada.

Legenda: In container sco quels nua che las famiglias dal pievel indigen vivan. RTR, Lukas Quinter

Temp per reflectar

Cun l'installaziun ed inscenaziun vul il directur Roman Weishaupt tranter auter dar al public la pussaivladad da reflectar davart tge che la carstgaunadad è capabla da far. I saja en la natira dal carstgaun da rimnar e da tegnair uschè bler possess sco pussaivel, malgrà ch’ins surpassia lura cunfins. Uschia sco igl è capità tar il colonialissem. L’ovra d’art duaja dar il spazi da reflectar surlonder.