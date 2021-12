En il Grischun duain las plazzas d'emprendissadi en l'avegnir vegnir scrittas ora sin il pli baud in onn avant che l'emprendissadi cumenza. Ultra da quai vegnan ils uffizis chantunals per la furmaziun professiunala ad approvar ils contracts d'emprendissadi il pli baud il settember da l'onn avant l'emprendissadi. A quai èn sa cunvegnids ils partenaris da la furmaziun professiunala dal chantun.

Decider memia baud davart la professiun

Cun il trend da scriver ora fitg baud las plazzas sajan ils giuvenils – ma er lur geniturs – savens sut squitsch da prender memia baud decisiuns che na correspundan betg a lur talents, finamiras ed a lur preferenzas. Per mitigiar quest svilup èn ils partenaris da la furmaziun professiunala sa cunvegnids ad in commitment cuminaivel. Las novas reglas duain plinavant garantir schanzas gistas er per las interpresas ch'han d'occupar las plazzas d'emprendissadi, uschia l'argumentaziun.