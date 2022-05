Las adattaziuns proponidas per enfirmir la protecziun da muntaneras sajan en principi bunas, scriva la regenza grischuna. Da stgargiar alps pervi da la preschientscha da lufs possia dentant sulet esser ina schliaziun a curta vista. Perquai pretenda la regenza era ulteriuras mesiras per proteger muntaneras. Il Grischun spetgia che la lescha da chatscha lubeschia en il futur ina regulaziun pli intensiva da las populaziuns d’animals da rapina gronds.

La regenza sustegna era las mesiras per meglierar las structuras, previsas da Berna en il pachet d’ordinaziuns agriculas. I saja zunt impurtant d’augmentar ils credits en quest sectur, per far frunt a las novas sfidas per proteger il clima e s’adattar al clima.

Dapli lavineras sur Platta

Per proteger la fracziun da Platta en la Val Medel, sco era la via chantunala sur il Lucmagn – metta il chantun a disposiziun var 600’000 francs. La regenza grischuna ha approvà il project per construir dapli lavineras en il territori Crap Stagias. Vitiers vegnan las plauncas pertutgadas emplantadas.

La realisaziun dal project en la Val Medel succeda en quatter etappas. Previs è da finir las lavurs l’onn 2025.

Legenda: Il territori sur Platta en la Val Medel. MAD