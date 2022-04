Lavuratori 1: Famiglia e professiun

Ina gruppa da quatter persunas ha discutà la dumonda: Tge dovri per dumagnar famiglia e carriera sut in tetg? Las participantas ed il participant van perina, che las dunnas (dentant era ils umens) duain avair la pussaivladad da tscherner tge modell ch'è adattà per lur famiglia. Il chantun duai dentant segirar las cundiziuns da basa.

audio Tadlar l'entira discussiun dal lavuratori 44:04 min, aus RTR Audio vom 30.03.2022. abspielen. Laufzeit 44 minutas 4 Sekunden.

«La politica duai pussibilitar a mintgin da decider sez davart sia vita e davart ir a lavurar u na ed er tgi che va a lavurar e tgi na» quai di Lisa Giorgio. En la medema crena dat er David Truttmann: «Il stadi duai pussibilitar uschè bler sco pussaivel, saja quai en dumondas da models da famiglia u er puncto auters models.» I dovria simplamain il sustegn perquai che tar blers tanschian ils daners uschiglio betg. Er tar Rahel Cathomas è quai in tema: «Jau stoi lavurar, uschiglio na vai simplamain betg.» Dentant er ils patruns, las firmas che dattan lavur sajan in problem, uschia Ladina Meyer: «Ils patruns n'èn in zic dischorientads e discurran bler tge ch'i fiss da far, na fan dentant betg quai.»

1 / 5 Legenda: Lavuratori 1 La gruppa en discussiun cun la moderatura Prisca Bundi. RTR 2 / 5 Legenda: Ladina Meyer-Ratti 64 onns, da Bever, pura, scolasta, mamma da dus uffants creschids e tatta da trais biadis RTR 3 / 5 Legenda: Lisa Giorgio 35 onns da Trun, mamma da dus uffants (6 e 10 onns), educatura e manadra da la canorta a Mustér RTR 4 / 5 Legenda: Rahel Cathomas 48 onns, da Breil, mamma da trais uffants (12, 17 e 19 onns), pura e manischunza da camiuns RTR 5 / 5 Legenda: David Truttmann 46 onns, Cuira, bab da dus uffants (6 e 7 onns) e schefredactur FMR RTR

Suenter discussiuns animadas è la gruppa sa cunvegnida, ch'ina buna purschida per la tgira d'uffants è ina da las premissas per distgargiar famiglias e da pussibilitar a dunnas ed umens da cumbinar famiglia e professiun.

La pretensiun Avrir la box Serrar la box Il chantun segirescha e cunfinanziescha structuras per la tgira d'uffants per l'entir onn

independent dal dumber d'uffants

per uffants da 14 emnas fin 14 onns

analog a la rait da las scolas popularas

sin l'onn da scola 2024/25

Per guardar co che la gruppa è vegnida a questa pretensiun:

01:40 video Spetgas a la politica grischuna: Cumbinar meglier famiglia e professiun Or da RTR Social dals 30.03.2022. abspielen. Laufzeit 1 minuta 40 Sekunden.

Lavuratori 2: Corona ed uss?

Ina segunda runda ha discutà la dumonda: Tge po il Grischun emprender da la crisa da Covid-19? Suenter discussiuns enturn ils pretschs d'immobiglias, spazi d'abitar per indigens, la mancanza da persunal qualifitgà, la planisaziun dal territori ubain la midada dal clima èn la participanta ed ils dus participants vegnids bainspert tar il resultat: La basa per schliar ils problems dal chantun è da rinforzar sco prim pass il traffic public. Per l'ina vul la gruppa rinforzar il traffic public tranter il Grischun e la Bassa e per l'autra duain las distanzas tranter las differentas regiuns entaifer il chantun vegnir pli curtas.

audio Tadlar l'entira discussiun dal lavuratori 35:46 min, aus RTR Audio vom 30.03.2022. abspielen. Laufzeit 35 minutas 46 Sekunden.

1 / 4 Legenda: Lavuratori 2 La gruppa da lavur discutescha nua ch'il chalzer smatga il pli fitg, cun la moderatura Sabrina Bundi. RTR 2 / 4 Legenda: Lucas Tuor Lavura dapi passa 30 onns per la banca Raiffeisen a Mustér e ha vendì durant il temp da corona massa immobiglias. RTR 3 / 4 Legenda: Silja Largiadèr La giuvna da la Val Müstair fa quest onn sia matura e s'engascha surtut per il clima. RTR 4 / 4 Legenda: Peder Plaz Econom da Savognin, lavura a Turitg e maina il Forum d'economia dal Grischun. RTR

«Uschia po il bab forsa lavurar a Savognin e la mamma en l'ospital a Cuira – senza ch'ins sto far in memia grond viadi da lavur», di Peder Plaz da Savognin. Quai pudess far pli attractiv a famiglias d'abitar en las regiuns. Dapli traffic public cunzunt la damaun e la sera giavischa er Lucas Tuor, per «simplifitgar il lavurar en las regiuns». Plazzas da lavur haja numnadamain avunda, dentant betg lavurants. Per la giuvna maturanda Silja Largiadér da la Val Müstair munta ina megliera rait da traffic public er damain autos e dapli protecziun da l'ambient.

La pretensiun Avrir la box Serrar la box Il chantun Grischun duai crear a curta vista (a partir dal 2024) dapli colliaziuns da traffic public dad uras che pussibiliteschan da pendular tranter la Bassa e las regiuns grischunas e viceversa.

a lunga vista (enfin il 2025) in concept cun nova infrastructura da traffic public, che pussibilitescha da pendular tranter las regiuns dal Grischun.

Per guardar co che la gruppa è vegnida a questa pretensiun:

01:29 video Spetgas a la politica grischuna: Il traffic public duai vegnir bajegià ora Or da RTR Social dals 31.03.2022. abspielen. Laufzeit 1 minuta 29 Sekunden.

Tge capita cun questas pretensiuns?

En ina proxima runda envida RTR exponentas ed exponents da las partidas grischunas ad ina discussiun. Lur incumbensa èsi da purtar schliaziuns per las pretensiuns ord ils lavuratoris. Plinavant duain els discutar quellas e forsa era tschertgar allianzas per realisar ils giavischs.