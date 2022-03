Il program nov cuntegna 35 lecziuns da sport dublas davart tut las furmas da moviment fundamentalas. El sa drizza ad uffants da 7 fin 12 onns e stat a disposiziun a tuttas scolas ed uniuns sportivas en il chantun. Er manadras e manaders cun pli pauca experientscha possian nizzegiar quel per porscher in trenament attractiv e multifar. Tut las lecziuns èn cumpatiblas cun Giuventetgna+Sport e cun il Plan d'instrucziun 21

In trenament multifar saja cumprovadamain la meglra basa, tant per activitads sportivas durant l'entira vita, sco er per ina carriera en il sport, scriva l'uffizi en ina communicaziun. En bleras uniuns da sport manchian dentant las purschidas en il sectur polisportiv. Il sustegn finanzial dal chantun per las organisaziuns participantas è per entant garantì fin l'onn 2025.

Project da pilot en dus lieus

Durant l'emprim semester da l'onn da scola 2021/2022 han dus lieus testà il program: Sedrun, en il rom da sport da scola voluntar, e l'Uniun da gimnastica d'Untervaz. Ils uffants han stimà la gronda variaziun, scriva l'uffizi.

