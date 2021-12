Chantun deliberescha daners or dal fondo

La regenza grischuna conceda contribuziuns or dal fonds da sport. 210'000 francs or da la finanziaziun speziala Sport survegn il «project polysport-program 0712». Cun quels daners duain vegnir sustegnidas ils proxims trais onns uniuns che stgaffeschan purschidas en il sectur polisportiv per uffants tranter 7 e 12 onns. Era survegnan ils Campiunadis mundials da cursa d'orientaziun, ch'han lieu la stad 2023 en la regiun da Flem Laax, maximalmain 100'000 francs.

Plinavant survegnan – sco l'onn passà – en tut 45 federaziuns ed organisaziuns sportivas ina contribuziun d'in milliun francs. Uschia profiteschan 582 uniuns cun var 43'000 creschids e passa 20'000 uffants e giuvenils.