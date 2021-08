La vischnanca da Churwalden aveva budgetà per l'onn 2020 in quint equilibrà. La finala ha quel però serrà cun in surpli da bun 900'000 francs, tar expensas da passa 15 milliuns francs. Ier saira ha il suveran approvà unanimamain il quint a la radunanza communala. Per la fin da l'onn passà aveva Churwalden in agen chapital da prest 31 milliuns francs, scriva la vischnanca vinavant.

