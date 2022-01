Las valladas talianas dal Grischun na survegnian betg avunda infurmaziuns regiunalas per talian. A quest resultat vegn in rapport che l'Institut per management da medias e da communicaziun da Son Gagl ha fatg, ensemen cun l'Institut per producziun multimediala a Cuira.

Fatg il rapport han las duas scolas autas sin incumbensa da la regenza. Lezza ha perencunter reagì sin in'incumbensa dal deputà da la PS da Roveredo – Manuel Atanes. Gia avant quatter onns ha el inoltrà l'incumbensa cun la pretensiun, da mussar las perspectivas finanzialas per tut las medias dal Grischun e co il chantun pudess sustegnair quellas. Quai per pudair cuntinuar bain cun lur lavur redacziunala independenta a favur da la democrazia.

Uss è il rapport sin maisa ed Atanes cuntent, perquai che: «Il rapport mussa ch'il manco è cunzunt en las valladas talianas dal Grischun, qua duvrain nus pia dapli sustegn». Pli concret: A las valladas talianas mancan cunzunt novitads regiunalas chantunalas en lingua taliana. «Cumpareglià cun la purschida tudestga ubain rumantscha ves'ins che la quantitad ed er qualitad da las infurmaziuns en las valladas talianas è pli pitschna», di Franco Milani, president da la Pro Grigioni Italiano

Propostas per meglieraziun

Il rapport fa er gia concretas propostas co las valladas talianas pudessan vegnir tar dapli infurmaziuns regiunalas per talian. Per exempel pudess vegnir fundada in'agentura da novitads taliana tenor il model da la Fundaziun Medias Rumantschas. En il rom da quella – u er sco mesira separada – pudess ins per exempel sustegnair e renovar ils portals d’internet existents ilbernina.ch, ilmoesano.ch u labregaglia.ch. In’autra proposta fiss d'auzar la plazza taliana da l’agentura da novitads SDA en il Grischun da 50% sin 100% – ubain da crear ina redacziun bilingua che translatescha purschidas gia existentas per talian.

audio Reacziuns PGI sin propostas – Franco Milani 03:03 min, Actualitad dals 14.01.2022. laschar ir. Durada: 03:03 minutas.

PGI è cuntenta cun las propostas

A la Pro Grigioni Italiano plaschan las propostas, ed ella pudess er s'imaginar ch'ina cumbinaziun da quellas fiss la schliaziun optimala. Ella vegn cunzunt a s'engaschar persuenter, «che quai dettia svelt ina schliaziun, ina schliaziun democratica che cuntenta tut ils players e che fa senn», di Franco Milani.

Sco proxim pass duai il departament d’educaziun elavurar, ensemen cun las medias pertutgadas e las organisaziuns per la promoziun da la lingua ina proposta per la regenza co meglierar il provediment d’infurmaziun. Sco emprim vul il chantun dentant spetgar sin il resultat da la votaziun federala davart il pachet da mesiras per las medias. «Cura che quel è mess enturn, sche quai dat in Gea – vesain nus nua ch'i è gia meglierà ubain nua che nus stuain anc chattar schliaziuns», di il cusseglier guvernativ responsabel Jon Domenic Parolini.