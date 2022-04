L'organisaziun Protecziun da la patria e la Fundaziun svizra per la protecziun da cuntrada fan recurs cunter las midadas vi da la via dal pass dal Flüela. Cun midar il traject da la via en il territori Tschuggen, destruiss il chantun Grischun la relaziun tranter bajetgs e via, scrivan las duas organisaziuns.

Quai pertutgass ina via construida ils onns 1886 e 1887. Il chantun vul engrondir la via tranter l'ustaria «Zum Tschuggen» e l'ustaria «Alpenrose», ina via da rodund 2.64 kilometers.

Per las organisaziun n'è il project betg cumpatibel cun las leschas da protecziun da la patria e da la natira vertentas. Per realisar ils plans dal chantun muntass quai ina gronda intervenziun en la cuntrada, scrivan las organisaziuns.