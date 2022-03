Il chantun Grischun fiss preparà per fugitivs da l'Ucraina. En ils centers da fugitivs datti actualmain radund 500 plazs libers. 300 da quests en centers ch’èn en funcziun. Stgars 200 letgs porschan ils centers da reserva, quests pon tenor Marcel Suter da l’uffizi per migraziun vegnir activads aifer curt temp. Il mument sajan els vidlonder da planisar la logistica e far la planisaziun da persunal.

Il mument pens jau che nus essan preparads bain cun ils 500 plazs.

Sch’ils plazs n’avessan betg da tanscher per tut ils fugitivs, fiss quai era pussibel da metter en funcziun ulteriurs centers. Quai per exempel en hotels che vegnan betg duvrads. Il problem tar quai saja surtut, da recrutar il persunal. Sch’i dettia stretgas, vegnan els a dumandar agid l’uffizi per militar e protecziun civila u l’armada. Er per il minister da giustia dal Grischun, Peter Peyer èsi cler ch'il Grischun gida sche pussaivel.

Nus discurrin d'ina guerra avant isch chasa ed essan pronts da gidar questas persunas. Nus vulain far il necessari.

Actualmain giaja cunzunt per prender si confamigliars dad Ucranaisas ed Ucranais che vivian gia en Svizra. Quels fugitivs chattian cunzunt in suttetg tar parents e na dovrian betg exnum in plaz en in center d'asil. Tenor Peyer saja dentant impurtant da chattar soluziuns per che questas persunas pon restar, per exempel cun prolungar da moda nuncumplitgada visums da turists. Quantas persunas da l'Ucraina che sajan il mument en il Grischun n'ha il minister da giustia betg pudì dir.

Guerra chaschuna malsegirezzas per l'economia e turissem grischun

Tge consequenzas che la guerra ha per l'economia en Svizra e l'Europa è grev dir. En il Grischun pudessi era il turissem esser pertutgà, per trair ina bilantscha saja dentant memia baud. Il svilup che materials primars sco ieli u benzin vegnian pli chars procuria per ina gronda malsegirtad, di il minister d'economia Marcus Caduff.

La malsegirtad en general è tissi per l'economia.

Plans concrets da far insatge encunter las malsegirtads na dettia betg per il mument. Ins saja en il stadi d'observar e coordinar. La regenza grischuna saja en contact cun la Confederaziun, i na fetschia nagin senn sch'il chantun fetschia acziuns nuncoordinadas. I dovria ussa in agid coordinà en l'entira Svizra.