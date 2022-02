Sin vias orientadas als abitadis en in vitg duain zonas da tempo 30 betg mo pudair vegnir ordinadas per diminuir privels, contaminaziuns da l'ambient e meglierar la circulaziun dal traffic. Da nov duain talas zonas er pudair vegnir introducidas per ulteriuras raschuns u situaziuns localas. Plinavant n'èsi betg pli necessari da laschar far in'expertisa. En la consultaziun beneventa la Regenza grischuna questa proposta. Tant pli ch'i sa tracta da tschancuns da via, nua che zonas da tempo 30 èn per regla inditgadas e raschunaivlas.

Nov simbol per privilegiar cuminanzas da viadi

Per simplifitgar cuminanzas da viadi, l'uschènumnà carpooling, duai dar in nov simbol. Quel po vegnir agiuntà sin ina tavla supplementara al scumond general da traffic, al scumond da traffic per vehichels a motor ed al signal «vial da bus». La regenza beneventa da principi da privilegiar talas cuminanzas, sch'ellas pertutgan il traffic da vehichels. Ellas na dastgian dentant betg impedir il traffic public puncto urari e segirtad. Tge che la regenza refusescha en la consultaziun è da signalisar era parcadis per cuminanzas da viadi.

La primavaira 2001 ha il Telesguard gì rapportà