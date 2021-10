Per Pietro Jacomet cumenza in di da lavur gia ina fin duas uras avant l'emprima lecziun. Accumpagnà da musica da jazz prepara el l'instrucziun e raquinta da ses mintgadi. Per el saja impurtant da pudair fascinar ses scolars e sias scolaras. Dapi sis emnas dat el scola al gimnasi da Mustér e finescha dasperas ses studi d'istorgia e geografia a l'universitad da Turitg.

Jau ma sun legrà ch'i vegn uss insatgi giuven.

Pietro Jacomet ch'ha 24 onns, raquinta ch'il fatg ch'el sa regorda anc da ses agen temp al gimnasi a Mustér simplifitgescha ad el da s'identifitgar cun ils giuvenils e las giuvenilas.

Legenda: Pietro Jacomet instruescha istorgia a l'emprima e segunda classa dal gimnasi a Mustér. RTR, Ronja Muoth

Jau sai ch'i dat anc ina massa auter che marscha sper la scola en quella vegliadetgna.

audio Pietro Jacomet è scolast giuven e raquinta co la situaziun è per el 06:14 min, Actualitad dals 05.10.2021. laschar ir. Durada: 06:14 minutas.

Schlantsch e motivaziun

Il giuven scolast raquinta ch'ils giuvenils e las giuvenilas sa participeschan bain, quai che motivescha era el da s'engaschar. Ils scolars e las scolaras din che las lecziuns sajan fitg variantas, per exempel entras gieus digitals sco Kahoot.

Perquai ch'il sistem da scola d'in scolast giuven è sumegliant a noss, sa el tge che gida nus d'emprender.

audio Relaziuns tranter magistraglia e la classa – scolaras e scolars 03:50 min, Actualitad dals 05.10.2021. laschar ir. Durada: 03:50 minutas.

Inscuntrar scolast en temp liber

Tscherts scolars e tschertas scolaras da las classas pli veglias enconuschan Pietro Jacomet dal ballape. Il scolast di ch'el badia là ina differenza tranter el e persunas d'instrucziun pli veglias, cunquai che tals scolars e scolaras ditgian gugent «ti» ad el. Uschia saja el led d'instruir las classas bassas per avair ina differenza da vegliadetgna pli gronda.

Nus avain respect da tut las scolastas, tar in scolast pli giuven ristgan ins però plitost da far lumparias.

Pietro Jacomet manegia che la rutina vegnia pir cun dar scola per in pli lung temp. Uschia aveva el planisà memia bler per quest di e lascha ir ils giuvenils e las giuvenilas diesch minutas memia tard a gentar. Ils scolars e las scolaras raquintan ch'ils scolasts giuvens dumondan savens per in resun per savair tge ch'els possian meglierar. Far stim che la proxima lecziun fineschia in zic pli baud vegn segir betg mo Pietro Jacomet, mabain era ses scolars e sias scolaras.

Cun ils onns sa mida la relaziun

1 / 2 Legenda: Christina Sedlacek dat scola dapi passa 20 onns RTR, Selina Planta 2 / 2 Legenda: Fadri Guidon dat scola dapi passa 20 onns MAD

Christina Sedlacek e Fadri Guidon instrueschan gia dapi passa 20 onns. Tenor els saja sa midada en prima lingia la differenza da la vegliadetgna. Tuttina n'haja il respect da las scolaras ed ils scolars betg sa midà.

Respect tranter persunas è ina chaussa da caracter. Quai na dependa betg da la vegliadetgna. Sco magister giuven datti bunas relaziuns cun scolaras e scolars ch’èn pli vegls e viceversa.

audio Christina Sedlacek e Fadri Guidon sa regordan da lur emprims onns 03:17 min, Actualitad dals 05.10.2021. laschar ir. Durada: 03:17 minutas.

Communicaziun è sa midada

Ina chaussa che saja midada fermamain durant ils onns saja la communicaziun. Quella haja numnadamain stuì s'adattar da la chadaina da telefon, sur e-mail ed oz cuntanschan ins tuts il meglier via chat.