Revista 2017: Futur intschert suenter 20 onns La Quotidiana

Ora dal nagut aveva l’editur Hanspeter Lebrument decidì avant 20 onns da far ina nova gasetta rumantscha. Ed uschè surprendent ch'igl è stà, ch'i dat ina nova gasetta dal mintgadi, uschè surprendent èsi stà quest onn, cura che la Somedia ha smanatschà cun la fin da la Quotidiana.

Adina pli paucs abunents, adina pli pauca reclama – in trend negativ ch'era La Quotidiana ha sentì adina pli fitg ils ultims onns. Uschia saja il gudogn ch’els hajan fatg cun La Quotidiana sa midà ils ultims onns en in deficit, ha ditg Silvio Lebrument, il manader da fatschenta da medias da la Somedia, la fin da mars. E quest deficit na sajan els da la Somedia betg pli pronts da surpigliar en il futur.

La smanatscha da chalar

La schliaziun per els era simpla: l'Agentura da novitads rumantscha (ANR). Quella duaja bain surpigliar la redacziun e cunquai era ils custs da bun 300'000 francs. Per dar dapli paisa a questa pretensiun han ils responsabels da la Somedia era fatg in ultimatum: Sche betg, saja quai finì cun la Quotidiana l'entschatta 2018.

La discussiun per ina nova entschatta

La smanatscha ha gì grond effect tar ils rumantschs e procurà per grondas discussiuns. D’ina vart tgi che duai en il futur pajar per far La Quotidiana e la fin finala era co ses futur duai insumma guardar ora – sch’i dovria anc l’emprima gasetta rumantscha quotidiana. Nus dain anc ina giada in sguard enavos sin quest onn turbulent, ch’ha pli probabel annunzià la fin da la Quotidiana – almain da la furma co nus enconuschain ella dapi 20 onns.

