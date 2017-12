Revista 2017: Ils Campiunadis mundials da skis en Engiadina

Ina gronda festa per tut la val, cun puncts culminants er sper la pista sin il Munt da San Murezzan.

In temp intensiv - durant las duas emnas il favrer 2017 - resta als blers en memoria cura ch’ins patratga enavos vid las cursas da skis sin il Munt da San Murezzan. Auter che anc als Campiunadis mundials da skis dal 2003, n’ha il fieu betg cumenzà ad arder d’emprim ennà. L’identificaziun da la populaziun en Engiadina cun l’eveniment sin palc mundial ha duvrà temp.

Edy en il center

Ina figura centrala durant ils Campiunadis mundials da skis è gia tar la festa d’avertura stada la figura da lain en furma d’in skiunz cun il num Edy. Il cor da l'entira organisaziun han dentant furmà cleramain ils 1350 voluntaris che han lavurà e gidà che l'eveniment è reussì. E che quel stat en memoria sco istorgia nunemblidaivla en Engiadina.

Imni chantà live

Unic per ils Campiunadis mundials da skis 2017 en Engiadina èn er stads ils imnis per ils victurs da las cursas. Quels ha il cor da l’Academia Engiadina chantà mintga saira live or da la figura dad Edy.

Sulegl, naiv e serps

Surtut durant l’emprima emna da l’eveniment ha l’aura adina puspè fatg in stritg tras il program dals organisaturs. Tranter auter ha per exempel er la tipica serp da Malögia impedì la cursa a val spectaculara e fatg spustar tut il program. Tut en tut resta l’eveniment dentant en memoria sco duas emnas cun cursas da skis perfetgas ed ina culissa unica.

Unic l’incap cura ch’in aviun da la Patrouille Suisse aveva strivlà ina corda d’atschal e tschuncà quella, ha chaschunà in gust amar tar ils organisaturs. La bilantscha suenter las duas emnas «WM total» è fitg buna. Ils organisaturs èn stads cuntents. E per ils scolars da San Murezzan restan ils Campiunadis mundials da skis 2017 en buna memoria sco temp nua ch’els han gì duas emnas vacanzas.

