Revista 2017: Impuls

365 impuls en vegnì emess il 2017. Mintga di ina nova curta istorgia, vaira u bain inventada, texts poetics u essaistics cun ina nota persunala, scrits da differentas auturas e differents auturs rumantschs.

Ils impuls da l’onn 2017 en vegnì scrits e legids da: Rut Plouda, Gianna Olinda Cadonau, Ernst Denoth, Fadrina Hofmann, Curdin Nicolay, Benedetto Vigne, Bettina Secchi, Zegna Pittet-Dosch, Asa S. Hendry, Dominique Dosch, Daniel Monn, Anna Ratti, Romedi Arquint, Myriam Camenisch, Chatrina Josty, Mario Pacchioli, Plinio Meyer, Carin Caduff, Martin Cantieni, Romana Ganzoni, Susi Rothmund, Jürg Gautschi, Alexa Giger, Arnold Rauch, Fabiola Carigiet, Linard Candreia, Renato Alig, Valeria Bisaz, Sara Francesca Hermann e Flurina Badel.

Tranter quels ina dunsaina auturas novas ed auturs novs, che han fan gist lur emprim pass litterar public cun scriver impuls. Plinavant hai dà l’onn 2017 impuls en collavuraziun cun la scriptura tudestga Elke Heidenreich.

L’emissiun impuls ha ina muntada impurtanta en la promoziun da la litteratura rumantscha. Er grazia a l’emissiun Impuls è la scena da litteratura rumantscha oz viva e vasta sco anc mai. L’onn 2018 festivescha l’emissiun ses giubileum da 25 onns. Perquai envida RTR, en collavuraziun cun la Lia Rumantscha, a set lecturas publicas en il Grischun ed a Turitg.

L’emprima lectura da questa turnea cun num «Sin il viv!», ha lieu dumengia, ils 28 da schaner 2018, a las 16:00, en la Garascha Oberalp a Sedrun. Susi Rothmund, Gianna Olinda Cadonau, Jürg Gautschi e Leo Tuor prelegian novischems e vegls impuls davart sbufs e fitness, chadainas da naiv e cristals.

E cler datti era l’onn 2018 puspè mintga di in impuls nov - in patratg per cumenzar il di da las audituras e dals auditurs dal Radio Rumantsch.