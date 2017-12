Revista 2017: Nagin siemi d’enviern 2026 – Grischuns din cler na

Igl era stà stretg l’ultima giada, cura ch’ils Grischuns avevan refusà il 2013 da candidar per ils gieus olimpics d’enviern il 2022. Quatter onns pli tard han ins vulì far tut meglier. Vegnir pli persistent, includer dapli regiuns, far duas votaziuns – il resultat è dentant restà il medem.

Gieus olimpics d’enviern purtassan bler al chantun grischun: quai tant a l’economia, a l’infrastructura sco er al turissem en general. I na fiss betg mo da pajar, mabain fissi da quintar cun in niz dad 1,6 milliardas francs en l'economia grischuna, uschia per exempel il cusseglier guvernativ Jon Domenic Parolini.

Auter tunava quai dals adversaris. Uschia per exempel da la cussegliera naziunala Silva Semadeni ch’era cleramain cunter gieus olimpics en il Grischun. Da quests gieus na sajan betg il recept per sustegnair da moda persistenta l'economia grischuna. Per gliez dovria quai ina paletta da mesiras, per exempel posiziunar il Grischun sco lieu da furmaziun.

Cler na, malgrà festa da skis a San Murezzan

La pli part da la populaziun grischuna è suandada la fin finala als arguments dals adversaris da gieus olimpics – e quai malgrà ils gronds success da noss skiunzs svizzers al campiunadi mundial a San Murezzan ch’era gist durant la votaziun. Cun 60,1% da las vuschs ha il suveran ditg na mez favrer al credit d’impegn da 25 milliuns francs. In credit per elavurar ina candidatura per ils gieus olimpics 2026 ch’avess chaschunà la finala be custs da maximalmain 9 milliuns francs, cunquai che 8 milliuns francs fissan vegnids da la Confederaziun ed ils ulteriurs 8 milliuns da Swiss Olympic.

Dentant cun quest cler na, e cunquai ch’era ils lieus ch’eran previs sco «host city» n’han betg vulì udir insatge da gieus olimpics, è il tema stà definitiv giud maisa per il Grischun quest onn. Qua anc ina giada in sguard enavos sin las emprimas reacziuns, suenter la votaziun mez favrer, suenter il na a gieus olimpics d'enviern en il Grischun.

