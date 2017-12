Revista da l'onn 2017 – Grischun Central

Ina tur cotschna sin il Güglia, pendicularas a l'ur dal concurs ed in scumond da fotografar – quai èn stads trais dals temas en il Grischun Central l'onn 2017.

Blers temas han dà da discutar en il Grischun Central durant quest onn. In dals puncts culminants per il Surses è stada la tur cotschna ch’il festival cultural Origen ha laschà construir sin il Pass dal Güglia.

En Valragn èn las Pendicularas Spleia Tambo SA adina puspè stadas in tema: il concurs pareva da manaivel, in nov cussegl d’administraziun ha dentant empruvà d'evitar in tal.

In Surrir dentant ed era testas cotschnas ha il scumond da fotografar en la vischnanca da Bravuogn chaschunà. Pli tard è sa mussà, ch’igl è mo stà ina sgnocca da reclama. In recurs che pretenda ch’il dretg surordinà saja vegnì surpassà, è anc adina pendent.

