Ozendi datti strusch ina persuna che chapescha dapli da dronas che Romeo Durscher. El vala sco in dals pli gronds visiunaris en la scena da dronas. Romeo Durscher – in um da Domat ch'è ì cun 22 onns en ils Stadis Unids da l'America per far carriera. Suenter ina carriera tar la NASA èn las dronas dapi intgins onns la gronda passiun dal Grischun. En ils Stadis Unids fila el vid visiuns per il futur.

Mia visiun è da salvar vitas e bajetgs cun la drona.

Biografia Avrir la box Serrar la box Romeo Durscher (*1975) è creschì si a Domat e viva oz en ils Stadis Unids. Suenter ses emprendissadi sco commerciant tar ina banca è el emigrà cun 22 onns en ils Stadis Unids nua ch'el ha tranter auter lavurà 13 onns tar la NASA. Actualmain lavura el tar la firma Auterion che sviluppescha softwares per dronas.

Sche Romeo Durscher dastga discurrer sur da dronas è el en ses element. Avant radund 10 onns ha el sgulà per l'emprima giada ina drona. Immediat ha quest object fascinà el ed el ha decis da vulair lavurar en l'industria da dronas. Actualmain lavura il Grischun tar la firma Auterion, ina firma che sviluppescha softwares per dronas. Là è el responsabel per la segirtad publica.

Il Grischun lavura per exempel vid proceduras nua e co las dronas pudessan esser in agid en differents secturs. Per exempel tar ils pumpiers. «Sche ils pumpiers survegnan il telefon ch'i brischa, duess la drona ir automaticamain al lieu d'incedi per rimnar infurmaziuns e forsa gia cumenzar a stizzar il fieu.» In'autra finamira saja er che dronas duessan en il futur vegnir duvradas pli e pli savens per chattar persunas.

Las dronas portan er privels

Tut quai ch'è nov porta era privels. Da quai è Romeo Durscher cunscient. El di:

Il carstgaun ha il dun da duvrar chaussas per intents che n'eran betg planisads.

La drona è ozendi er in'arma da guerra. Millis da morts hai gia dà en guerras pervi d'attatgas cun dronas. In'auter privel è er la surveglianza totala da persunas. Quai sajan grondas sfidas sch'ins guardia l'aspect negativ da las dronas. Er accidents cun dronas, cunquai che adina dapli dronas èn en l'aria, sajan in privel real ch'i valia da minimar.

Avant las dronas ha la NASA clamà

Romeo Durscher è ina persuna che ha adina vivì per ses siemis. Gia da pitschen era el fascinà da tut ils objects che sgolan. Suenter ch'el ha persequità il 1986 sco giuven buob l'accident da la navetta spaziala Challenger ha el ditg a sasez: «In di lavur'jau tar la NASA». Igl è stà in mument che ha influenzà il giuven da Domat.

Legenda: Maletg da simbol Durant bunamain 13 onns è la NASA stà il patrun da Romeo Durscher. Keystone

Cun 22 onns ha el gudagnà ina Greencard ed è emigrà il 1997 en ils Stadis Unids. Suenter ch'el ha lavurà in temp en in kino e suenter en la branscha da computers en il Silicon Valley, è ses siemi vegnì realitad il 2002. Grazia a contacts ha el intervegnì che la NASA tschertgava persunas per in nov project. El ha empruvà ses cletg ed ha propi survegnì la plazza. Durant bunamein 13 onns è el stà manader da project tar la NASA. Durant quest temp ha el bajegià in satelit che observa il sulegl. Suenter han las dronas «clamà» el.