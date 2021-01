Nus giavischain a Vus tuts in bun onn nov e che tut Voss giavischs per il 2021 giajan en vigur!

RTR giavischa a tuts in bun 2021

La redacziun da musica da RTR ha mess ensemen in program da musica per la finiziun dal 2020 ed il cumenzament da l'onn nov per mintga gust. Tadlai e giudai!

E pleds da politichers grischuns per Bumaun dad onns passads datti qua: