En in temp da malsegirezza pervia dal coronavirus, saja impurtant da savair, che la Svizra possedia in bun sistem da sanadad. Quai ha ditg la Cussegliera federala Simonetta Sommaruga a chaschun dal di dals malsauns. Ord quest motiv hajan las autoritads er prendì differentas mesiras per far frunt a la derasaziun dal virus.

La cussegliera federala ha fatg endament che dus milliuns persunas en Svizra sajan dapi pli ditg malsaunas. Lur malsogna na saja betg adina vesaivla. Gist perquai hajan els però da bun attenziun. Plinavant ha la cussegliera federala engrazià en il num da la populaziun svizra al persunal da tgira, che fetschia mintga di da nov ses meglier.

