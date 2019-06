Legenda: Ils uffants da Trin che pon producir per sonda il Minisguard. RTR, Gian Marco Maissen

Davent da definir ils temas, sur la producziun da las contribuziuns enfin tar la registraziun da las moderaziuns vegn l’entira emissiun dal proxim Minisguard dals 08.06.2019 producida dal tuttafatg en la scola da Trin. E quai ensemen cun las scolaras ed ils scolars. Per la redacziun dal Minisguard munta quai: Far las valischs cun cameras e plazzas da tagl.

Glindesdi – blera nova tecnica

Las scolaras ed ils scolars da Trin han gia preparà ensemen cun la redacziun ils temas per lur emissiun. Las preparaziuns èn fatgas. Ma per pudair filmar e tagliar dovri sco emprim in’introducziun per las giuvnas ed ils giuvens schurnalists.

Maletg 1 / 3 Legenda: Empriva emprova vid la camera. RTR, Mirco Manetsch Maletg 2 / 3 Legenda: Tuts èn pronts. RTR, Mirco Manetsch Maletg 3 / 3 Legenda: Ils umens da camera vid la lavur. RTR, Mirco Manetsch

Mardi – oz vegn producì

Ils emprims videos per social media ed ils trenaments cun las cameras èn fatgs. Oz vegn filmà tut las contribuziuns. Per las scolaras ed ils scolars da Trin munta quai bleras novas impressiuns ed emprovas cun la camera.

Maletg 1 / 7 Legenda: Ils schurnalists cun las dumondas criticas. RTR, Mirco Manetsch Maletg 2 / 7 Legenda: Las culissas èn prontas. RTR, Mirco Manetsch Maletg 3 / 7 Legenda: Team «Social». RTR, Dominik Hardegger Maletg 4 / 7 Legenda: Per buna luna procura il workshop cuschinar. RTR, Dominik Hardegger Maletg 5 / 7 Legenda: Era il president da vischnanca Trin sto prender posiziun. RTR, Dominik Hardegger Maletg 6 / 7 Legenda: Era in Storyboard sto vegnir fatg. RTR, Mirco Manetsch Maletg 7 / 7 Legenda: Durant l'intervista. RTR, Mirco Manetsch

Mesemna – il di creativ

Oz han las scolaras ed ils scolars da Trin da malegiar e tagliar lur contribuziuns. Vinavant vegnan las moderaziuns scrittas e trenadas; pertge damaun è lura il grond di.

