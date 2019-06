Pertge ina seria-web rumantscha?

Nus vulain porscher a noss public in format che tschiffa, commova e fascinescha.

Tge tschertgain nus?

Noss public en mira è creschì si cun il web. Nossa seria duai perquai sa distinguer d'autras serias. Nus tschertgain istorgias che pudessan esser realisticas, che provocheschan e commovan.

Tgi tschertgain nus?

I na dependa insumma betg, sche vus essas ina firma da producziun etablida, u sche vus essas simplamain activs dapi onns sin Youtube u Instagram,

sche vus discurris rumantsch u betg, sche vus essas giuvens u vegls. Vus duvrais sulettamain in'idea persvadenta!

Nus tschertgain vossas ideas per che quella seria-web possia vegnir realisada: ideas, scenaris, scripts, concepts en detagl, etc. per producir en atgna reschia ubain en stretga collavuraziun cun RTR.