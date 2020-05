Anc l'avrigl, tar la segunda retschertga, era la gronda part da la glieud da l'avis ch'i saja puspè pussaivel da sa mover senza pli grondas restricziuns a partir dal zercladur u fenadur. Questa opiniun è pia sa midada fermamain entaifer in mais. L'entschatta matg eran gia 20% dals dumandads da l'avis che las restricziuns en quest connex cuzzian pli ditg ch'il mars 2021.

Tuttina ina bun'atmosfera da basa

Malgrà che blers valiteschan la situaziun puncto restricziuns a moda bler pli pessimistica che anc avant in mais, n'è l'atmosfera da basa betg vegnida mendra. Ils experts da Sotomo argumenteschan quai uschia che la glieud quinta bain pli ditg cun restricziuns ma il medem mument era cun pli pauc severas che anc il cumenzament da la crisa. I sa mussia però er che la glieud saja abla da s'adattar a restricziuns e nizzegiar uschè bain sco pussaivel las libertads che restian.

Plinavant sajan las mesiras ch'il Cussegl federal ha decidì, per ils bler bain supportablas. Las restricziuns na sajan per gronda part betg stadas uschè severas sco en auters pajais. Ed er sch'ils blers fan ils pli gronds quitads per l'economia, valitescha la glieud lur atgna situaziun economica per gronda part anc sco buna.

Strusch tema pli per il sistem da sanadad

Che la crisa da corona haja fermas consequenzas per l'economia, quai han blers dals dumandads pensà gia a partir da l'emprima enquista la fin da mars. Er uss è la tema d'ina crisa economica cun 41% anc adina il pli grond quità.

Legenda: RTR

Sa midada marcantamain en cumparegliaziun cun il mars è però la tema ch'il sistem da sanadad pudess vegnir surchargià. Era quai ils 22 da mars anc il pli grond quità dals dumandads, è quel uss l'entschatta matg il pli pitschen.

Creschì fermamain las ultimas emnas è però il quità da perder libertads er a lunga vista. Quai tant ord vista generala da la societad sco er ord vista fitg persunala. Sin la glista dals quitads persunals è la tema da perder libertads cun 57% sin plaz in. La tema da s'infectar cun il coronavirus è cun 34% bain anc sin plaz dus, è però in bun tant pli pitschna che anc la fin mars. Sin plazza trais suonda lura cun 33% gia la tema da perder daners u vegnir finanzialmain en las stretgas.