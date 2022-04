La famiglia Ghezzi ha illustrà a las autoritads da Mesocco in project per renovar ils implants dal territori da skis. Plirs diesch milliuns francs duain vegnir investids. L’investiziun duai render grazia a novs letgs chauds.

Plans per renovar il territori da skis

1 / 3 Legenda: Franco Ghezzi cun ils novs plans per il relaunch da la SBIT. RSI/Gila 2 / 3 Legenda: Ils novs implants da Confin (mellen) sin la carta cun ils vegls implants da sport. RSINews 3 / 3 Legenda: In turist observa la zona da Confin Bass, fotografia or da l'archiv. Keystone/TI-Press

La famiglia Ghezzi, ch’è la proprietaria da la San Berardino Impianti tutistici SA (SBIT), ha avant curt preschentà a las autoritads da Mesocco in nov plan per reactivar il territori da skis. Quel è serrà gia dapi 10 onns, cun excepziun d’ina pitschna reavertura ils onns 2016-2017. Previs è da construir in vitg da vacanzas cun 400-500 letgs chauds. Quai rapporta Radiotelevisione Svizzera RSI.

Lantschar lavurs l'auter onn

Sche tut va tenor plan duain las lavurs vegnir lantschadas l’onn 2023 ed esser a fin ils onns 2027-2028. L’idea è da construir novas sutgeras, ina da quellas duai ir enfin sin 2595 meters sur mar. L’access al territori duai esser pussaivel era durant la stad. Plinavant duai vegnir investì en in indriz da far naiv ed en novas ustarias.

Ina premissa per concretisar il project è che la vischnanca da Mesocco realisescha ina via vers Confin, ils plans existan gia. In’autra premissa da la famiglia Ghezzi è, ch’in project da letgs chauds sur Albarella en il vitg da San Bernardino po vegnir realisà. Grazia quest cumplex da vacanzas duain las investiziuns en il territori da skis render, è la famiglia Ghezzi persvadida.

Ord l'archiv