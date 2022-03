Trais accidents sin via

Schiers

La dumengia suentermezdi enturn las 14:30 èn trais autos collidads datiers da Schiers. Quatter persunas èn sa blessadas. Ils trais autos èn vegnids donnegiads dal tut. Pervi da l'accident è la via A28 vegnida serrada – I ha dà sviaments dal traffic.

Legenda: Polizia chantunala

Lostallo

Sin l'autostrada N13 è in auto collidà cun la signalisaziun tranter la via e la sortida da l'autostrada. L'auto è sa tschentà sin il tetg. La squadra d'ina ambulanza ed ils pumpiers da la Mesolcina Bassa han prendì il lev blessà ord l'auto. El è vegnì transportà en l'ospital a Bellinzona. Il permiss dad ir cun auto ha el stuì dar giu. Igl è era vegnì prendì ina prova d'urin e da sang.

Legenda: Polizia chantunala

Puntraschigna

Dumengia suentermezdi hai dà in accident a Puntraschigna. In automobilist da 73 onns è siglì en ad in pedun da 75 onns. Lez è vegnì blessà levamain vid il chau. Al manischunz da l'auto è vegnì prendì in'emprova da sang e dad urin ed el ha stuì dar giu il permiss da charrar.