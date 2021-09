Undas da chalira, incendis da guauds, mancanza da vivondas, ferms urizis – quai tut tutga tar il mintgadi dals sis protagonists e protagonistas da la seria «2059». En tschertga da protecziun fugian els en in bunker nua ch'els vegnan alura tuts ensemen. Cura che la ventilaziun rumpa lura, vegni adina pli chaud e las vivondas vegnan stgarsas, daventa la situaziun adina pli tendida. Tgi pon ins anc fidar e tgi betg?

Avant in onn è vegnida filmada quella seria da web cun il num «2059» en in bunker sut Cuira. La seria ch'è vegnida scritta da la studenta Andrea Maag ed il student Daniel Cano da la scol'auta spezialisada da Cuira, è ina producziun da low budget, realisada dad in team da giuvens e giuvnas. Quasi tut lur temp liber ha il team investì en quest project – e quai per quasi nagina paja.

Uss, dus onns e mez suenter l'idea en il tgau è la seria finida e da vesair online sin Play SRF ed SRF Virus. En tut exista la seria da quatter episodas da mintgamai circa 15 minutas.

In pèr impressiuns da la seria «2059»