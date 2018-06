Serias - Novs helicopters per la Rega

La Rega ha survegnì dus helicopters novs, in per la basa a Basilea, l'auter per Berna. Fin la stad 2019 cumpra la Rega per 52 milliuns francs en total sis helicopters novs per sia flotta en la Bassa. Quai ha communitgà la Rega.