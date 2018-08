Stgargiar las alps pli baud che planisà, mancanza da pavel e dar pli blers animals a la meztga. Quasi tut ils purs en il chantun cumbattan pervi dals effects da la setgira. In da quels è Damian Cadalbert da Sevgein. El ha gugent u navidas stuì trair consequenzas.

Il tirc è main aut che normal – Damian Cadalbert quinta cun in terz damain racolta.

Damian Cadalbert maina ses manaschi ensemen cun sia dunna e dus emprendists. Il manaschi da purs è per relaziuns grischunas plitost grond e sa chatta a Sevgein. La grondezza dal manaschi na gioghia dentant betg ina rolla impurtanta, ils effects da la setgira fetschian mal a mintga puresser, di l'um da 48 onns.

La situaziun è mendra ch'il 2003

La stad 2018 saja en mintga cas stada la mendra stad dapi ch'el mainia il manaschi, pia dapi ventg onns. La setgira da l'onn 2003 saja per bler betg stada uschè mala. Quella giada haja in tagl mancà cumplettamain; quest onn percunter saja stà mender pervi da la lunga durada da la setgira. Il pur da Sevgein ha stuì trair consequenzas e decidì: Mez vegn investì en pavel e mez vegnan ils animals vidlonder.

Memia pauc pavel, memia blers animals

Suenter ina stad regulara ha Damian Cadalbert 650 ballas da silo sin la plazza davant sia stalla. Actualmain èn là però sulettamain 300. Cun in bun atun pon anc fin 100 vegnir tiers. Il mument mancan però 350 ballas da silo. Uschia ha Damian Cadalbert cumprà ballas da fain per cumpensar la mancanza: Ina chargia da l'Italia ed in'ulteriura da l'Austria – tut en tut 30 tonnas fain per il manaschi a Sevgein.

Da l'autra vart ston era animals crair vidlonder: Gia 11 nursas ha il pur da Sevgein stuì laschar mazzar, ed i vegnan anc a suandar intginas quest onn. Anc mender èsi cun las vatgas: Sis fin diesch vatgas dapli sto Damian Cadalbert laschar mazzar sper las usitadas diesch.

Quai è in zic la problematica ch'ins ha: Jau lasch betg gugent ir animals. Ins stat mal par els e mintgatant datti er in larmin.

Sper las consequenzas areguard la biestga ed il fain, sto el er tar il tirc quintar cun ina sperdita. Normalmain è quel var 2,5 meters aut – quest onn dentant in ton pli pitschen. Il pur da Sevgein spetga ina racolta in terz pli pitschna che usità.

Custs dapertut

Pervi da la setgira èsi quest onn pia da quintar cun ina pulita sperdita:

Tut en tut vegn quella stad senza exagerar a chaschunar tar mai donns tranter 30'000 e 40'000 francs.

Sper ils custs per las ballas da fain vegn vitiers ina pitschna sperdita per mintga animal ch'ins lascha ir. Il pretsch da charn n'è betg pli uschè aut. Ultra da quai datti cun laschar ir vatgas da latg in'ulteriura pitschna sperdita, perquai ch'ins ha damain latg.

