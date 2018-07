Setgira - Alarm da chalira per parts dal Grischun

Er ils proxims dis na duessi tenor las prognosas dad SRF Meteo strusch plover. Uschia dastgass la quantitad da plievgia restar pitschna fin mez avust. L'Uffizi federal per meteorologia ha dà or in alarm da chalira – er per tschertas parts dal Grischun.