Da nov vala quasi en l’entir Grischun in privel da fieu il pli aut, quai ha l'Uffizi per guaud e privels da natira ditg sin dumonda da RTR. Il privel il pli aut munta ch’i è scumandà absolutamain da far fieus en e datiers da guauds.

Fin uss valeva en la regiun da Tavau e Claustra sco er en l’Engiadina Bassa in privel grond, uschia ch’i era lubì cun gronda precauziun da far fieus en tscherts lieus. Uss vala il scumond absolut da far fieus en e datiers da guauds era per questas regiuns. Sulet en l’Engiadin’Ota, en Val Müstair ed a Samignun vala il mument anc in privel considerabel, là èsi lubì da far fieus en fuainas fixas, igl è dentant da dar grond quità.

Independentamain dal chantun pon vischnancas vinavant fixar scumonds da fieu absoluts per lur entir territori. Ed ellas pon era decider scumonds da fieus artifizials en vista al 1. d’avust ch’è avant porta.

Charta da privel d'incendis da guaud Charta da privel d'incendis da guaud , il link avra en ina nova fanestra

